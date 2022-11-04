В Череповце водитель украл у начальника 2,6 млн рублей, отложенных на открытие бизнеса

В Череповце осудили 31-летнего жителя Владикавказа за кражу крупной суммы денег. Подробности дела сообщил официальный портал города металлургов.

В 2017 году подсудимый работал водителем у потерпевшего. Мужчины направлялись на машине в Череповец. Начальник предупредил подчиненного, что в бардачке лежат деньги на открытие бизнеса. Когда он вышел из авто, водитель вжал педаль газа и скрылся. После чего вор удалил все аккаунты в соцсетях и выкинул симку. Украденные деньги он потратил на погашение долгов матери, проживающей в Москве, и своих. Остатки потратил на себя.

Подозреваемого удалось задержать только в 2022 году. На суде мужчина признал свою вину. За время следствия он вернул бывшему начальнику 1,5 млн. рублей. Суд назначил владикавказцу 2 года лишения свободы условно. Потерпевший не заявил иск о возмещении ущерба.