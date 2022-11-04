Вологда стала вторым по тревожности городом в стране

Сервис «Профи» опубликовали рейтинг самых тревожных городов России. Специалисты подсчитали, насколько чаще горожане стали обращаться к психологам за первые 9 месяцев 2022 года. Вологда заняла второе место в общем списке. Победителем же стал Курск - местные жители в два раза чаще искать поддержки у профессионалов.

В Вологде спрос на услуги психологов вырос на 86%, в Мурманске — на 79%. Пятерку замыкают Якутск с 75% и Ростов-на-Дону с 64%.

В среднем к психологам в 2022 году начали обращаться чаще на 11%