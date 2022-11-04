Вологодских автолюбителей предупреждают о гололедице на выходных

В Вологодской области синоптики ожидают усложнение дорожной ситуации из-за погодных условий. Водителей предупреждают: в праздничные выходные с 4 по 6 ноября на дорогах региона возможно образование гололедицы.

Специалисты Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в выходные Вологодчина останется под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не будет. Местами может выпасть слабый снег.

Температурный фон близок климатической норме. Ночи ожидаются холодными до -6 градусов. Днем -1..+2. Повышенное атмосферное давление предвещает солнечные дни.

С понедельника, 7 ноября, Вологодчина попадет под влияние атлантического циклона. Ожидается потепление, мокрый снег и дожди.