У Череповецкого района нет денег на содержание дорог из-за налогонеплательщиков

Администрация Череповецкого района

Администрация Череповецкого района раскрыла причину нехватки финансирования на содержание дорог. Один из камней преткновения - невыплата налогоплательщиками транспортного налога. Для содержания дорог по нормативу нужно в 3 раза больше средств, чем заложено в бюджет.

В Череповецком районе 1,5 тыс.км автомобильных дорог, при этом заасфальтировано всего 150 км, а остальные - грунтовка. Средств на них нет. Работы по содержанию дорог выполняются не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Сейчас есть острая необходимость в ремонте дорог и мостов, которые также оплачиваются из выделенного финансирования на дорожную деятельность.

Чиновники пообещали приложить все усилия, чтобы выбить дополнительное финансирование в 2023 году.