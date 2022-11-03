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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:50

Под Санкт-Петербургом похоронили уроженца Кирилловского района, погибшего на Донбассе

Мужчина отправился на Украину осенью этого года
Евдокия САХАРОВА

На кладбище города Луга Ленинградской области похоронили уроженца Кирилловского района. Евгений Кротов погиб выполняя боевую задачу на Донбассе во время специальной военной операции. На Украину он отправился этой весной. Подробности сообщила администрация Кирилловского района.

«Евгений Юрьевич родился в Кирилловском районе, в селе Никольский Торжок. Учился в Николоторжской средней школе. В декабре 2010 года вместе с матерью уехал в Ленинградскую область, Лужский район, посёлок Волошово, где и жил по настоящее время», — пояснила администрация в соцсетях.