Тотемское музейное объединение выиграло грант в 10 млн рублей

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Команда Тотемского музейного объединения под руководством директора Алексея Новоселова и ученого секретаря Марии Правдиной получила грант на 10 млн рублей от благотворительного фонда Владимира Потанина. Тотьмичи представили свой комплексный проект по созданию центра развития музеев малых городов и сел «Лоция» и завоевали средства на реализацию. На новый этап проекта выделено два года.

Сотрудники музейного объединения рассказали: "На предыдущем этапе проекта Тотемское музейное объединение провело 4 научных конференции «Русский Север. Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия», позволившие существенно продвинуться в изучении истории края и получить массу новых сведений из архивов, организовало четыре школы музейного развития «За границами столиц» и еще десяток обучающих семинаров, три студенческие практики: для культурологов, музееведов, реставраторов. За минувшие 4 года Тотьму с образовательными целями посетили представители музеев и общественных организаций из более чем 40 регионов России".

Были отремонтированы помещения краеведческого музея и музейно-выставочного центра, а сотрудники ТМО теперь имеют возможность стать участниками индивидуальных и коллективных стажировок.

Проект «Школа музейного развития» стал лучшим на всероссийском конкурсе в рамках фестиваля «Интермузей-2019», а ТМО получило статуэтку «Лидеры туриндустрии Вологодской области» как лучший музей региона.

"В настоящее время благодаря полученному гранту мы планируем более активно развивать издательскую деятельность усилиями собственного коллектива и с привлечением экспертов из профессионального сообщества. Первой книгой в череде изданий будет опубликована рабочая тетрадь с методическими рекомендациями «Малому музею – большие возможности», которая была подготовлена весной этого года", - рассказала Мария Правдина, ученый секретарь музея и куратор образовательных программ «Лоции».

Консультационную и организационную поддержку при оформлении заявки ТМО оказала администрация Тотемского района.