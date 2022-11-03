Смертельный пожар в Бабаевском районе оказался местом убийства

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В селе Борисово-Судское 1 ноября поздно вечером вспыхнула хозяйственная постройка. На пепелище был обнаружен труп 63-летнего мужчины. На первый взгляд инцидент выглядел как несчастный случай, однако после проведения судебно-медицинской экспертизы стало ясно - мужчина был убит еще до возгорания. Постройку сожгли вместе с трупом в попытке скрыть убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следователи представили свой взгляд на событие. 63-летний мужчина проживал в деревянной хозпостройке. Он пригласил к себе в гости 50-летнего собутыльника для распития с ним спиртных напитков. На фоне личной неприязни возник конфликт. В результате гость нанес несколько ударов ножом в шею своему товарищу, ставшими смертельными. Потом убийца поджег постройку и скрылся.

Подозреваемого уже нашли и задержали. Оказалось, что он только что вышел из мест лишения. Возбуждено уголовное дело.