В Череповце началось заседание крупнейшего торгово-развлекательного центра арендодателями

В Череповце построен комплекс «Мармелад», его возводили инвесторы, которые ранее построили одноименный центр в Вологде. Открытие запланировано на июнь 2023 года. Сейчас ответственное время - формируется список арендаторов. ТЦ «Мармелад» на Октябрьском проспекте, 21 будет торговый центр с самым большим в Вологодской области развлекательным комплексом. «Мармелад» даст городу и области 1100 рабочих мест.

В ноябре в здании займут первые 50 точек. Всего аренду отдадут 172 торговым точкам. Это будут магазины одежды, обуви, аксессуаров, товаров для спорта и отдыха, товаров для детей и др. На крыше здания будут большой бассейн, амфитеатр, выставочное пространство, аттракционы. На фасаде «Мармелада» размещен один из самых больших экранов в России.

Развлекательная составляющая будет включать в себя многозальный кинотеатр, семейный развлекательный центр, рестораны, кафе, ресторанный дворик, сообщает портал Город Че.