Более 13 млрд рублей потратят на развитие Череповца

На развитие Череповца направят более 13 млрд рублей.

О старте нового инфраструктурного проекта объявили на торжественном приеме Почетных граждан Череповца, посвященного 245-летию города. Как заявил губернатор Олег Кувшинников,

"Сегодня я бы хотел предложить запустить новый проект – строительство нового района в южной части Череповца, и назвать его «Город будущего». Он многолетний и очень капиталоемкий. Построив новый мост, мы должны приступить к модернизации и строительству инфраструктуры в южной и восточной части Зашекснинского района», - заявил он.

В рамках нового проекта предлагается начать капремонт Октябрьского моста, строительство двух проспектов, реконструировать котельную «Южная» и построить новые магистральные тепловые сети. Для развития социальной сферы района планируется возведение нового здания поликлиники №7, школы в 106 микрорайоне, детского сада в 161 микрорайоне. Кроме того, город получит новый высокотехнологичный комплекс по переработке бытовых отходов. «В итоге в ближайшие несколько лет для реализации проекта «Город будущего» из федерального и областного бюджетов, при софинансировании из муниципального бюджета, будет выделено 13 миллиардов 100 миллионов рублей. Если вы поддержите этот проект, мы его сегодня запускаем», - заявил губернатор.