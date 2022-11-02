Электричку Вологда-Вожега сделали круглогодичной

Фото Андрея Кремкова

В Вологодской области электричку Вологда-Вожега, которая курсировала в дачный сезон по пятницам, субботам и воскресеньям, сделали круглогодичной. Такое решение принял губернатор - спрос на ЖД перевозки по данному маршруту не уменьшился. На новое расписание поезд перейдет с пятницы, 4 ноября.

На данный момент на маршруте Вологда-Вожега-Вологда курсируют два пригородных поезда. Один из них ездит ежедневно - утром он отправляется из областного центра в Вожегу, вечером — в Вологду. Второй до этого момента был сезонным.

Всего с апреля по сентябрь сезонный поезд перевез более 26 тысяч пассажиров по 400 вологжан в день.