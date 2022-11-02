Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 13:07

Электричку Вологда-Вожега сделали круглогодичной

Сезонный маршрут теперь будет работать круглый год
Евдокия САХАРОВА
Фото Андрея Кремкова

Фото Андрея Кремкова

В Вологодской области электричку Вологда-Вожега, которая курсировала в дачный сезон по пятницам, субботам и воскресеньям, сделали круглогодичной. Такое решение принял губернатор - спрос на ЖД перевозки по данному маршруту не уменьшился. На новое расписание поезд перейдет с пятницы, 4 ноября.

На данный момент на маршруте Вологда-Вожега-Вологда курсируют два пригородных поезда. Один из них ездит ежедневно - утром он отправляется из областного центра в Вожегу, вечером — в Вологду. Второй до этого момента был сезонным.

Всего с апреля по сентябрь сезонный поезд перевез более 26 тысяч пассажиров по 400 вологжан в день.