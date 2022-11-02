Бывший мужчина вологжанки прыгнул на лобовое стекло ради разговора

В Вологде утром 21 августа во дворе дома 75Г по улице Ленинградской местные жители стали свидетелями любовной драмы. Подробности инцидента сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Девушка на автомобиле „Фольксваген“ пыталась выехать из двора дома. В этот момент мужчина сначала перекрывал своим телом дорогу, а потом и вовсе запрыгнул на капот машины возлюбленной. Оказалось, что раньше пара жила вместе, но потом вологжане расстались. Мужчина требовал поговорить с ним и не давал даме уехать. Испуганная девушка закрылась в авто. Когда агрессор начал бить стекла машины руками и гнуть дворники, она позвонила в полицию.

Позже была подсчитана сумма материального ущерба, причиненная буйным вологжанином - 29 500 рублей. На суде мужчина пояснил, что хотел поговорить с девушкой по поводу их отношений. Вину свою он признал. Сумма ущерба не являлась для потерпевшей значительной, поэтому действия были квалифицированы статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба". Суд назначил агрессору штраф в 400 рублей.