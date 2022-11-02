В Череповце парк "Серпантин" закроют на реконструкцию 7 ноября

Фото VK Евгения Виноградова

В Череповце 7 ноября для посетителей закроют территорию парка "Серпантин". Стенды с паспортом объекта уже выставлены. Общественное пространство будет реконструировано по проекту, предложенному Алексеем Мордашовым. Об этом сообщило управление коммуникации "Северстали".

Генподрядчик «РегионСпецСтрой» на следующей неделе приступит к демонтажу, а потом и к земляным работам. Травяные фигуры из парка вывезут, а тренажеры, скейтпарк, воркаут-комплекс и другое спортивное оборудование установят на другие городские площадки. Некоторые растения, которые не вписались в новый дизайн, пересадят до конца ноября.

После благоустройства спортзону обещают сделать современнее. Появится площадка для экстремальных видов спорта, воркаут-комплекс, столы для настольного тенниса, обновят баскетбольную площадку.

Парк будет удовлетворять требованием всех возрастов. Будут зоны как для активного, так и тихого отдыха. Проект должны закончить через год - к следующему дню рождения города.