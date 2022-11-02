В Череповце для автомобилей открылась Северная объездная дорога

В Череповце открыли четырехполосную Северную объездную дорогу. Трасса с шириной проезжей части в 14 м позволит череповчанам быстрее добираться на работу и домой. Северный обход разгрузил Ясную Поляну.

В городе металлургов местные жители долгое время страдали от проблем транспортного сообщения с промзонами в часы пик. Теперь головной боли должно стать меньше. Грузовики, направляющиеся на промплощадки, не будут заезжать в город.

Северная объездная дорога начинается от Кирилловского шоссе и идет до поворота на деревню Шубацкое в поселке Ясная Поляна. На проект потратили 503 млн рублей. Финансирование шло из бюджетов города, области, а также от компаний «Северсталь», «ФосАгро».

На дороге предусмотрены 2-метровые тротуары с обоих сторон, установлен светофор для пешеходов, направляющихся в деревню Никитино. Пока дороги на Яндекс-картах нет. Предполагается, что трасса появится там не позднее чем через полмесяца.