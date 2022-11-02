Житель Чагоды расстрелял женщину из пневматического пистолета и укусил полицейского

В Чагоде осудили буйного местного жителя. Мужчина жил на полную, теперь ему предстоит ответить за совершенные правонарушения. Подробности дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

12 апреля чагодощенец смотрел из окна своей квартиры на улицу. Там заметил проходящую мимо женщину. Ему пришла в голову идея выстрелить в даму из пневматического пистолета, и он тут же исполнил задуманное.

26 июня мужчина устроил у себя дома шумную вечеринку. Когда его задержали и повезли в отделение, дебошир решил выразить протест против происходящего произвола и надкусил руку помощника участкового.

На суде житель райцентра вину признал и пояснил, что повода для стрельбы не было, женщина ему ничего плохого не сделала. А второй случай вообще помнит смутно: он был недоволен тем, что его повезли в отделение полиции.

Мужчине назначили 2 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. В пользу потерпевшей с него также взыскали 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.