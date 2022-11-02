Жители Великого Устюга возмутились рекламе утилизации, соседствующей с солдатской

В Великом Устюге была замечена провокационная реклама. Баннер в поддержку солдат-участников спецоперации оказался рядом с рекламой утилизации бытовой техники. О плакате в соцсети написал гость города.

В группе «Подслушано Великий Устюг» мужчина выразил свое негодование: «Добрый день. Приехал в ваш город, был неприятно удивлён провокацией по размещению рекламы. Обратил внимание после передачи господина Михалкова о расположении рекламных баннеров. Выставлены на стене ликероводочного завода. И это в то время когда наши сыновья на фронте сражаются, в тылу живёт кучка провокаторов».

Ранее о подобной ситуации действительно сообщал Никита Михалков. В Москве на электронном баннере портреты героев России сменяла реклама «Утилизации» от магазина техники.