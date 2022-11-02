Вологодских чиновников подняли на смех из-за ремонта деревянного моста за 17 млн

Газета «Заря Севера». Фото Ивана Никонова.

В Кичменгском Городке Вологодской области закончили ремонт деревянного моста через реку Кичменьга. Работы заняли более месяца и 17 миллионов бюджетных рублей. Местные власти устроили торжественное открытие обновленного инфраструктурного объекта, натянули красную ленточку и пригласили ведущего. Однако в соцсетях их подняли на смех.

Конфуз случился из-за попавших на фотографии луж и разбитого асфальта. Гротескное представление "чиновники открывают вещи" набрало множество нелестных комментариев от россиян в соцсетях. Однако выяснилось, что асфальтирование подъезда к мосту и благоустройство территории запланировано только на следующее лето. Об этом сообщили в администрации Кичменгско-Городецкого района.

"До начала ремонта моста асфальтировать данный участок дороги не было необходимости. Подрядная организация не сможет в настоящий момент устранить образовавшуюся колейность, так как асфальтный завод, с которого был завезен материал для асфальтирования, приостановил деятельность на зимний период", - пояснили в местной администрации.