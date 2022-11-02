В Вологде снимут несколько серий детектива «Великолепная Пятерка»

Пятый канал, «Триикс Медиа»

В Вологде с 4 ноября начинаются съемки выездных спецсерий детектива «Великолепная Пятерка». На экраны сериал выпускает Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа».

Россияне смогут увидеть памятник первому электрическому фонарю, букве «О», вологодский драмтеатр, «Скамейку желаний», смотровую площадку, парки Вологды, церковь Покрова на Козлёне, железнодорожный вокзал, Красный и Каменный мосты.

Серии покажут в 2023 году. Напомним, детектив вышел на экраны в 2019 году. Лента посвящена жизни сотрудников Петровского РОВД в Санкт-Петербурге.

Киноленту отметили на ХXI Московском международном фестиваля детективных фильмов и фильмов/телепрограмм правоохранительной и антитеррористической тематики Detective FEST и наградили специальным дипломом.