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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:56

Вологодского полицейского судили за взятку от "черных лесорубов"

Мужчина помог скрыть информацию о незаконной рубке леса
Евдокия САХАРОВА

В Устюженском районе Вологодской области судили бывшего сотрудника полиции. Как установило следствие и суд, в 2020 году он получил 50 тысяч рублей от предпринимателя, занимающегося незаконной заготовкой леса. Полицейский скрыл информацию о правонарушении от коллег.

Кроме того, взяточник согласился и далее помогать бизнесмену в противоправной заготовке древесины. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года, с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных органах, сроком на 2 года. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество осужденного в размере полученной взятки», — поясняют в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.