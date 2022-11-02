Вологодского полицейского судили за взятку от "черных лесорубов"

В Устюженском районе Вологодской области судили бывшего сотрудника полиции. Как установило следствие и суд, в 2020 году он получил 50 тысяч рублей от предпринимателя, занимающегося незаконной заготовкой леса. Полицейский скрыл информацию о правонарушении от коллег.

Кроме того, взяточник согласился и далее помогать бизнесмену в противоправной заготовке древесины. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года, с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных органах, сроком на 2 года. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество осужденного в размере полученной взятки», — поясняют в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.