Череповчанам проведут патриотический День города без фейерверка

Стало известно, каким будет День города в Череповце. Праздник наметили на 4 ноября - в эту дату россияне также отмечают День народного единства, официальный выходной.

Напомним, мэрия Череповца отказалась от масштабных гуляний и от фейерверка. День города решено было провести с патриотическим уклоном. Мероприятия пройдут на площади Молодежи у Дворца Металлургов.

Откроются 4 интерактивные площадки: «Мастерами славится Россия», «Рисуем Россию», «Свободный микрофон. Поем и читаем о России», «Здоровая нация – сильная Россия». Кроме того, будет работать ярмарка. С 12 до 15 пройдет патриотическое мероприятие, потом состоится концерт, который откроет флешмоб «Звезда».