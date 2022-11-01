Главный архитектор Вологды рассказал о концепции развития центра и набережной

Фото: администрация города Вологды

В областной столице продолжается разработка документа Стратегии пространственного развития центральной части Вологды и набережной реки. Проект охватит 200 гектаров территории. Специалистам предстоит определить пути развития этих городских зон и приоритетные направления для формирования комфортных пространств. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Главный архитектор Вологды Денис Поздняков пояснил: «Различные элементы городской среды должны работать, как единое целое. Поэтому важно предусмотреть комплексные решения по развитию городских территорий. Это касается и новых, и застроенных пространств, и, конечно, неэффективно используемых территорий. Начать необходимо с центральной части, где находятся основные объекты культурного наследия, объекты социальной, политической и культурной составляющей Вологды. В итоге нужно получить целостную территорию Центра города, которая будет наполнена удобной и интересной инфраструктурой, позволит эффективно использовать городские пространства, будет востребована вологжанами и туристами».

В зону разработки Стратегии войдут участки ул. Воровского – пр. Победы – ул. Ленинградская – ул. Благовещенская – ул. Батюшкова – ул. Мира – ул. Предтеченская – ул. Чехова – ул. Пушкинская – Советский проспект – ул. Предтеченская – ул. Пречистенская набережная – Советский проспект (до Советский пр., 47) – мост 800-летия – Набережная VII Армии (до ул. Некрасова) – часть ул. Чернышевского – ул. Бурмагиных.

На данный момент собирается информация о территории, ведется аналитическая работа. Стратегия должна будет создать связанную систему общественных пространств и целостный архитектурный облик центра Вологды. Советник мэра Вологды по развитию городской среды Надежда Снигирева отметила: "Также важно предусмотреть реализацию задач стратегии «ЭкоВологда» и консолидацию усилий по работе с бизнесом, синхронизировать все планы по развитию Центра".