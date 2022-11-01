Череповецких срочников пообещали не отправлять в зону СВО

Военком по Череповцу и Череповецкому району Артём Вихарев на пресс-конференции, 1 ноября, заявил, что срочников на территории ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области не отправят.

Напомним, в этом году осенний призыв начался на месяц позже. Сроки перенесли из-за частичной мобилизации. Из города металлургов и Череповецкого района планируется забрать 300 призывников.

«Задание незначительно увеличено. В прошлом году осенью призвали 290 человек. Призывников направят в основном в сухопутные войска Западного военного округа, в Семёновский и Президентский полки, в ВДВ, в войска нацгвардии, ракетные войска стратегического назначения. Ребят из осеннего призыва не направят в зону спецоперации, в том числе в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую области, в ДНР и ЛНР, — пояснил Артём Вихарев. — Сегодня работает призывная комиссия района, завтра начнет работать призывная комиссия Череповца. Всего вызвано больше 1600 призывников. Призыв будет на месяц короче, но все задачи будут выполнены».

9 призывников подали заявление на альтернативную служб. Кроме того, по закону срочники могут заключить контракт после 3 месяцев службы. Первая отправка срочников пройдет в Череповце 7 ноября.