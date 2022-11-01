Убийцу из Чагоды осудили на 9 лет

Собранные Устюженским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого 30–летнего жителя поселка Чагоды Вологодской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 12 марта 2022 года у одного из домов на ул. Школьная в п. Чагода Вологодской области между ранее незнакомыми местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, имевший при себе предмет, похожий на нож, несколько раз ударил им в грудь второго. После этого фигурант вызвал на место скорую помощь, 51-летний пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где вскоре скончался.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК по Вологодской области .