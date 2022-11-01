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НовостиОбщество1 ноября 2022 9:23

В Вологодской области прощаются с погибшим в Плесецке 21-летним срочником

На колонну солдат наехал контрактник на КамАЗе
Иван Чухнин

Погибшему под колесами КАМАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели. Он погиб неподалеку от Мирного. Как сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников, «Сегодня прощаемся с нашим земляком. Сергей погиб в Плесецке во время прохождения срочной службы. В армию был призван в ноябре 2021 года. До демобилизации оставалось всего две недели..."

Сергей родился и жил в деревне Марфино, окончил Майскую школу, затем отучился в вологодском колледже. Друзья, одноклассники отзываются о нем, как о добром и отзывчивом парне.

"В сентябре ему исполнился всего 21 год. Дома Сергея ждала мама. Искренне соболезную родным и близким. Скорблю вместе с вами", — написал глава. Напомним, в Архангельской области контрактник на КАМАЗе наехал на колонну из 20 срочников. Двое человек погибли.

ЧП случилось 27 октября на полигоне неподалеку от Мирного.