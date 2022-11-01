В Вологодской области прощаются с погибшим в Плесецке 21-летним срочником

Погибшему под колесами КАМАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели. Он погиб неподалеку от Мирного. Как сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников, «Сегодня прощаемся с нашим земляком. Сергей погиб в Плесецке во время прохождения срочной службы. В армию был призван в ноябре 2021 года. До демобилизации оставалось всего две недели..."

Сергей родился и жил в деревне Марфино, окончил Майскую школу, затем отучился в вологодском колледже. Друзья, одноклассники отзываются о нем, как о добром и отзывчивом парне.

"В сентябре ему исполнился всего 21 год. Дома Сергея ждала мама. Искренне соболезную родным и близким. Скорблю вместе с вами", — написал глава. Напомним, в Архангельской области контрактник на КАМАЗе наехал на колонну из 20 срочников. Двое человек погибли.

ЧП случилось 27 октября на полигоне неподалеку от Мирного.