В Вологде откроют филиал ГИТИСа

Филиал Российского института театрального искусства – ГИТИС может открыться в Вологде уже в 2023 году. Об этом сообщил в интервью ИА «Вологда Регион» начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Подобный опыт уже был: в начале 1990-х годов, например, так получили высшее профессиональное образование нынешний актер и режиссер драматического театра Сергей Закутин, бывший главный худрук театра Алексей Ожогин, актер театра и кино Александр Загоскин и другие вологжане.

С инициативой вновь открыть заочное отделение ГИТИСа выступил директор областного драмтеатра Геннадий Травинов.

Создание заочного филиала вуза в Вологде призвано, в первую очередь, решить вопрос подготовки профессиональных кадров для государственных и муниципальных театров.

Во вторых, реализация этого проекта позволит создать на базе областного драматического театра некий образовательный центр. Одной из сфер взаимодействия ГИТИСа и субъектов Российской Федерации является создание летних специализированных лагерей для студентов театрального вуза. В качестве производственной практики они, к примеру, могут ставить на вологодской сцене свои выпускные спектакли, реализовывать актерские проекты. В третьих, филиал ГИТИСа можно рассматривать и как кадровый центр повышения квалификации действующих артистов, звукорежиссеров, техников-осветителей и даже режиссеров-постановщиков».

Ожидается, что обучать будут по трем направлениям: актерское, продюсерское, театроведческое. Занятия будут проходить как в Вологде, так и в Москве. По предварительным данным, на заочный курс планируется принять до 30 человек.