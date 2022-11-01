В Череповце открыли новый офис МФЦ

Новый офис МФЦ «Мои документы» открылся в Череповце. На Шекснинском проспекте, 2 сейчас оказывают услуги. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов ВКонтакте.

Всего горожанам доступны более 230 государственных и муниципальных услуг. Плюс офиса - он находится в самом центре района.

"Функционал филиала ничем не отличается от основного офиса. Кроме того, здесь есть возможность составить договор купли-продажи недвижимости, выделения долей при использовании материнского капитала и прочие услуги. Кстати, госпошлину оплатить можно прямо на месте – в банк теперь иди не нужно", – пояснил Вадим Германов.

За девять месяцев этого года в МФЦ «Мои документы» оказано более 60 тысяч услуг.