Череповчане наблюдают нашествие тараканов

В Череповце выросло число жалоб на тараканов. Такая тенденция наметилась еще летом. Так, в управление по развитию городских территорий поступило 37 жалоб на тараканов в квартирах, больше всего в сентябре и октябре. Особо чувствуется проблема в Заречье и Индустриальном районе. О ситуации в городе рассказал официальный сайт Череповца.

Начальник управления по развитию городских территорий Владимир Дмитриев рассказал:

«С января по июнь обращений не было. В июне было 4 жалобы, в июле — 2, в августе — 6, за сентябрь — 15, в октябре — 10. По Заречью поступило 15 обращений, по Индустриальному району — 14, по Зашекснинскому — 6, по Северному — 2. В прошлом году жалоб было примерно в два раза меньше".

Напомним, по жилищному законодательству управляющая организация обязана обрабатывать от насекомых и грызунов только места общего пользования: подъезды, подвалы, чердаки. За обработку в квартирах отвечают жильцы.

Специалисты проверяют - обрабатывают ли УК места общего пользования. Уже выдано четыре предостережения. Тараканы селятся в квартирах, а подвалы, чердаки и вентшахты используют как пути для перемещения.

Эффективно бороться можно только сообща — решить вопрос в своей квартире, , договориться с соседями, сделать массовую обработку.

"Но УК тоже обязаны ежемесячно обследовать дома, при необходимости обрабатывать общие территории. Если обработка была, должен быть акт", - объяснил Владимир Дмитриев.

Кстати, если виновны соседи, то пострадавшие жильцы могут подать гражданский иск. Через суд можно обязать провести дезинсекцию и профилактику, — сообщила начальник череповецкого отдела Роспотребнадзора Лаура Петрова.

По словам дезинсектора Александра Кириллова, тараканы водятся во всех районах, но в Индустриальном они есть почти в каждом доме.

Самый серьезный рассадник тараканов — съемное жилье.

По жилищному законодательству управляющая организация обязана обрабатывать от насекомых и грызунов только места общего пользования: подъезды, подвалы, чердаки. За обработку в квартирах отвечают жильцы.