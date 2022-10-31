Три человека погибли в легковушке после лобового столкновения с фурой

Автомобили не смогли разъехаться на трассе Вохтога - Грязовец.

Авария произошла на 16-м километре трассы Грязовец – Вохтога в последний день октября.

Три человека погибли - произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с фурой. Дэу Нексия врезалась в грузовой автомобиль. Те, кто находился в легковушке, погибли.

ДТП занялась прокуратура Грязовецкого района.

«Органы прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту дорожно-транспортного происшествия процессуального решения», - говорится в сообщении надзорного ведомства.