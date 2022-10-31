Губернатор Вологодчины назвал имена своих новых первых замов

Дмитрий Горбачев. Фото: пресс-служба губернатора ВО

31 октября на оперативном совещании в Правительстве Вологодской области губернатор Олег Кувшинников сообщил назначенных на должности его первых заместителей. Один будет ответственным за экономику, второй – за социальную сферу.

Дмитрий Горбачев, занимающий должность директора по развитию бизнес-системы компании «Северсталь», стал первым замгубернатора, курирующим экономику региона.

Олег Кувшинников пояснил: «Он станет координировать сферы строительства, энергетики, ЖКХ, дорожного хозяйства, блоки экономического развития, трудовых отношений и информатизации, отрасль сельского хозяйства, отрасль продовольственных ресурсов и лесопромышленный комплекс. В его непосредственном подчинении будет находиться департамент стратегического планирования, которому передадут полномочия по совершенствованию управленческих процессов».

Эдуард Зайнак будет координировать социальный блок, имущественно-правовой блок и отвечать за сферу взаимодействия с Законодательным собранием области. В его подчинение переходят комитет гражданской защиты и социальной безопасности, мобилизационное управление и управление специальной документальной связи и защиты государственной тайны.

Кроме того, с 21 ноября 2022 года вступят в силу изменения в устав Вологодской области. Должность председателя регионального правительства упраздняется – правительством станет напрямую управлять губернатор.

«В своём непосредственном подчинении оставляю департамент финансов, департамент внутренней политики, управление информационной политики и управление молодёжной политики, департамент государственного управления и кадровой политики, администрацию губернатора и правительства области, контрольно-аналитическое управление и управление по профилактике коррупционных нарушений», — отметил Олег Кувшинников.