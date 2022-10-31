В Вологде кредитору «Вологодской ягоды» назначен срок за мошенничество

Вологодский городской суд вынес приговор в отношении председателя правления НКО «Кредит Альянс» по уголовному дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Об этом сообщила прокуратура Вологодской области.

46-летний вологжанин похитил более 96,6 млн рублей и был признан виновным.

«В суде установлено, что подсудимый в период с марта по декабрь 2013 г., являясь председателем правления НКО «Кредит Альянс», используя свое служебное положение, вступив в преступный сговор с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Вологодская ягода», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил в Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области фиктивный кредитный договор и подложные документы о его исполнении», — заявила прокуратура региона.

Для ООО «Вологодская ягода» была открыта невозобновляемая кредитная линия с лимитом 700 млн рублей. Департамент подписал приказ о предоставлении компании субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитному договору на общую сумму более 96,6 млн рублей. Средства были возмещены в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013–2020 годы» и подпрограммы «повышение доступности кредитов в Вологодской области на 2013–2020 годы.

Федеральный и областной бюджет в результате этой аферы понес ущерб в размере 96,6 млн рублей. Суд назначил подсудимому 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.

Также представителем Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.