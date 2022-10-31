В Рыбинское водохранилище выпустили тысячи мальков судака

Фото: со страницы Сергея Поромонова в ВКонтакте

В Череповецком районе в Рыбинское водохранилище выпустили 16,5 тысяч мальков судака. Рыбу вырастили в Новгородской области на Никольском рыборазводном заводе имени В.П. Врасского за счет средств АО «Апатит». Мероприятие направлено на восстановление популяции рыб, находящихся под угрозой исчезновения или имеющих важное промысловое значение на Вологодчине.

Начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов пояснил:

«Вся работа научно обоснована. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии разработали рекомендации по предельно допустимому объему выпуска молоди водных биологических ресурсов в Рыбинское водохранилище в границах Ярославской, Вологодской и Тверской областей. В документ впервые включен судак».

Специалисты оценили, что водохранилище может принять 952 тысячи экземпляров, из них на территории Вологодчины – почти 240 тысяч штук. Таким образом планируется увеличить запасы промыслового вида судака.