Вологжан призывают прививать питомцев от бешенства

Фото Управление ветеринарии Вологодской области

Вологодское управление ветеринарии напомнило о необходимости привить домашних животных от бешенства. Прививка является обязательной на территории России.

Непривитым собакам запрещено выезжать за границу, участвовать в выставочных мероприятиях и разведении. Первую прививку от бешенства делают питомцам в возрасте 2-3 месяцев. Потом животное прививают раз в год на протяжении всей жизни.

Кирилловскую ветстанцию посетили Шпицы Доня и Микки. Собак привили отечественной вакциной “Рабикан”.

В России за сентябрь 2022 года зафиксировали 59 случаев бешенства среди животных, при этом чаще всего болели собаки – 20 особей. 15 случаев выявили среди кошек, 10 - среди лисиц, 3 – среди енотовидных собак, 2 случая зафиксировали среди крупного рогатого скота и еще 2 – в популяции енотов.