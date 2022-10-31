Вологжане создали онлайн-карту распространения борщевика

Общественники из Вологды создали онлайн-карту, на которой показаны зоны распространения борщевика Сосновского. Любой вологжанин может предоставить собственные данные о местах с опасным растением.

Проект «Карта Цветок Геракла» разработали активисты «Ноосферы» при экспертной поддержке Вологодского движения «ЭКА» на средства президентского гранта. Борьба с борщевиком Сосновского — одно из приоритетных направлений в экологической деятельности России.

Борщевик с огромной скоростью захватывает зеленые зоны и вредит здоровью людей. Его сок, попадая на кожу, под воздействием солнечного света вызывает ожоги.

Для поиска земель, занятых борщевиком, общественники используют беспилотники. Однако существуют зоны, в которых их запуск запрещен. Поэтому так важна помощь неравнодушных вологжан - полученная информация оперативно добавляется на карту. С ней можно ознакомиться на сайте. Сообщить о местах, где растет борщевик, можно в группе ВКонтакте “Ноосфера-Вологодская область-ЭКА”.