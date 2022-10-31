В Вологодской области сократили замгубернатора Виктора Рябишина

В Правительстве Вологодской области произошли перестановки. Замгубернатора Виктор Рябишин сменит должность. С 21 ноября он станет советником главы региона по взаимодействию с крупнейшими общественными организациями страны: Российским географическим обществом, Российским союзом спасателей и историко-патриотическим клубом «Корабелы Прионежья». Об этом сообщил губернатор на оперативном совещании. Тут же Олег Кувшинников вручил Виктору Рябишину медаль «За особые заслуги перед Вологодской областью».

«Кроме того, за Виктором Владимировичем сохраняется кураторство Вытегорского района. Ещё одна сложная задача, которую ему предстоит решать, – это развитие национального парка «Русский север», — пояснил глава региона.

Напомним, на данный момент Рябишин курирует в областном правительстве вопросы гражданской защиты, социальной безопасности, охраны окружающей среды и природопользования. Эту должность было решено сократить, а обязанности распределить среди замгубернаторов.