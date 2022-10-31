24-метровое слово появится на берегу Ягорбы в Череповце

24-метровое слово устанавливают в Череповце. Конструкцию из объемных букв, собранных в слово «ЯГОРБА», монтируют на набережной. Композиция разместится у Ягорбского моста, она задумана как фотозона. Там же разместятся качели.

Проект появился еще весной в рамках «туристического кода» города. Архитекторы решили, что участок набережной у Ягорбского моста пустует и решили сделать его новой точкой притяжения и местом отдыха для горожан.

Каркас каждой буквы создавался из металла, затем он был обшит деревом. Внутри букв предусмотрены малые архитектурные формы - это и скамейки, и качели и фотозоны.

«На этой неделе будут завершены монтажные работы 24-метрового в длину и 7-метрового в высоту уникального объекта, разработанного проектной группой "ШАГИ"», – рассказала ВКонтакте директор Агентства городского развития Оксана Андреева. Средства на изготовление объекта выделили представители местного бизнеса. Спецавтотранс подготовили площадку для арт-объекта и высадили деревья. Открытие пространства состоится 4 ноября – в День города.