Антимонопольщики оштрафовали "Вологдаоблэнерго" на 300 тысяч рублей

Вологодское УФАС оштрафовало энергетическую компанию за несоблюдение сроков технологического подключения. Вологодское УФАС признало компанию АО «Вологодаоблэнерго» виновной в административном правонарушении по статье 9.21 КоАП РФ*. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФАС, сетевая компания не подключила к электросетям частный дом жителя города Вологды в установленный договором срок. Он пожаловался антимонопольщикам. Специалисты ФАС установили, что компания нарушила Правила технологического присоединения № 861. Действия компании привели к затягиванию срока подключения, который истек в августе этого года. Напомним, статьей 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц.