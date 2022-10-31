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НовостиПроисшествия31 октября 2022 5:41

В Вологде горело на первом этаже здания Законодательного Собрания области

ЧП случилось ранним утром
Иван Чухнин
Всего на пожаре было задействовано 48 человек, 17 единиц техники.

Всего на пожаре было задействовано 48 человек, 17 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Ранним утром горело здание Законодательного Собрания области, что в центре Вологды. Там де находиться и управление ФАС. Сообщение о ЧП в здании Законодательного собрания Вологодской области поступило пожарным 31 октября в 5 часов 55 минут.

Огонь вспыхнул в одном из помещений на первом этаже, горел кабинет площадью девять квадратных метров. На месте пожарные потушили огонь за 10 минут.

«Погибших нет. Спасены четыре человека, пострадала женщина 1993 года рождения от отравления угарным газом. Ей назначено лечение амбулаторно», — сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Подробности будут уточняться.

Всего на пожаре было задействовано 48 человек, 17 ед. тех. В том числе от МЧС России - 36 человек и 12 единиц техники. Как пояснили в МЧС, вызову изначально был присвоен №2.

"Согласно расписанию выездов пожарной охраны, существует перечень объектов, на которые автоматически при получении сообщения о пожаре направляются авто по вызову № 2 : социально-значимые объекты, культурного наследия, многоквартирные дома свыше 9 этажей. Автоматом направляются 8 автоцистерн, 2 автолестницы, автомобиль пожаротушения и спасатели и плюс автомобили оперативных служб, то есть скорая, полиция, электрики, газовики и т.д..

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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области