Стало известно, что в Вологодской области с преступностью

Опубликован рейтинг регионов по уровню преступности. Вологодская область не стала лидером страны. Список был опубликован РИА "Новости" после анализа открытых данных. При этом учитывалось количество преступлений, в том числе особо тяжких, динамика их роста, а также эффективность профилактической работы.

Хуже всего дела обстоят в Амурской области. На 1 000 жителей приходится 161,8 преступлений, в том числе 43 тяжких и особо тяжких.

Наименее криминальным оказалась Чечня. В регионе на 1 000 жителей приходится 12,5 зарегистрированных преступлений, в том числе 3,7 тяжких и особо тяжких. За год число противоправных деяний сократилось на 24,1%.

Вологодская область попала на 53-ю позицию. На 1 000 жителей зарегистрировано 115,4 преступлений, из которых тяжких и особо тяжких 29,4. А снижение за год составило 2,3%.