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НовостиОбщество30 октября 2022 16:31

15 кг осетровой икры из Вологодской области отправились во Вьетнам

На Вологодчине производится 15-20 тонн черной икры в год
Евдокия САХАРОВА

Партия осетровой икры в 15,7 кг с рыботоварной фермы в Кадуйском районе отправилась на экспорт во Вьетнам. Перед отправкой продукцию тщательно проверили - она соответствует ветеринарным требованием страны-импортера. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства региона.

Каждый год на территории Вологодчины производится 15-20 тонн черной пищевой икры. На экспорт же уходит не более 500 килограммов в год. При этом основную часть реализуют в России, в том числе и на територии нашего региона.

Ранее в 2022 году во Вьетнам и Корею ушло еще 48,3 кг осетровой икры.