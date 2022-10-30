15 кг осетровой икры из Вологодской области отправились во Вьетнам

Партия осетровой икры в 15,7 кг с рыботоварной фермы в Кадуйском районе отправилась на экспорт во Вьетнам. Перед отправкой продукцию тщательно проверили - она соответствует ветеринарным требованием страны-импортера. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства региона.

Каждый год на территории Вологодчины производится 15-20 тонн черной пищевой икры. На экспорт же уходит не более 500 килограммов в год. При этом основную часть реализуют в России, в том числе и на територии нашего региона.

Ранее в 2022 году во Вьетнам и Корею ушло еще 48,3 кг осетровой икры.