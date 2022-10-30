Губернатор Вологодчины поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

Фото со страницы губернатора

В России в воскресенье, 30 октября, отмечается День автомобилиста. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил с поздравлением вологжанам.

«Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Автомобильный и городской пассажирский транспорт выполняет важную роль в жизни Вологодчины, во многом определяет бесперебойную работу всех отраслей экономики и социальной сферы. Благодаря высокому профессионализму работников транспорта осуществляется качественное и бесперебойное обслуживание населения городов, муниципальных районов области и страны в целом.

Уверен, что целеустремленность и нацеленность на результат работников отрасли позволят сделать все необходимое для дальнейшего успешного развития транспортной сферы региона и внести весомый вклад в развитие экономики Вологодской области.

Благодарю всех работников и ветеранов отрасли за эффективный труд и вклад в развитие транспортного комплекса области и желаю вам здоровья, успехов в работе, благополучия, безаварийной работы и хорошего настроения», - сообщил глава региона.