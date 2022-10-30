В Вологде освятили нижний храм Воскресенского кафедрального собора после реставрации

Фото со страницы губернатора

В Вологде в воскресенье, 30 октября, открылся нижний храм Воскресенского кафедрального собора. Его освятили после завершения масштабной реставрации.

На церемонию пришло множество верующих вологжан. Во время богослужения одно из церковных песнопений на грузинском языке исполнил иеродиакон Зенон (Годерзи) - келарь Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря Ростова Великого Ярославской епархии. Все присутствующие получили в дар икону с изображение Киево-Печерских святых.

Губернатор Олег Кувшинников пояснил: «30 октября 1776 года Воскресенский собор был освящен. Знаменательно, что спустя почти 250 лет в этот день мы освящаем нижний храм, восстанавливая историческую память. Мы говорим слова благодарности нашим реставраторам и строителям, которые трудились над восстановлением верхнего и нижнего храмов. За прошедшие пять лет мы привлекли благотворителей, восстановили историческую архитектуру и все несущие конструкции. И сегодня мы видим это великолепие и благодарим Бога за то, что он дал нам сил и мужества для завершения этого благородного дела».

Воскресенский кафедральный собор – первый храм области, реставрация которого проводилась под эгидой Благотворительного фонда «Наследие Русского Севера». Объект культурного наследия полностью отреставрировали за 5 лет.

Ко дню освящения в областную столицу доставили ковчег с частицами мощей преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Он будет находиться в Вологде до 6 ноября. Каждый день в 12.00 и 14.00 перед мощами будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.