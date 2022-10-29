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НовостиОбщество29 октября 2022 12:58

В Череповце у "Ленты" появились 15 елей и 66 лип

Озеленение оплатил торговый комплекс, а волонтеры и сотрудники помогли с посадками
Евдокия САХАРОВА

В Череповце у торгового комплекса "Лента" появились новые деревья. Студенты ЧГУ и сотрудники ТК посадили 15 вологодских елей и 66 лип - череповецких и московских. Об этом сообщил официальный портал города.

«Липы взрослые, некоторые высотой до 4,5 метра. Рисунок идентичен посадкам на предыдущем участке Шекснинского, где деревья сажали металлурги. На каждом участке три елочки и несколько лип. Дендроплан подготовили специалисты „Спецавтотранса“. Для посадок привезли грунт, заранее выкопали лунки мини-экскаватором», — пояснил региональный координатор всероссийской общественной организации «Делай» Андрей Гуляев.

Деньги на озеленение выделила компания «Лента». Напомним, в городе металлургов с начала года посадили больше 800 деревьев.