В Череповце у "Ленты" появились 15 елей и 66 лип

В Череповце у торгового комплекса "Лента" появились новые деревья. Студенты ЧГУ и сотрудники ТК посадили 15 вологодских елей и 66 лип - череповецких и московских. Об этом сообщил официальный портал города.

«Липы взрослые, некоторые высотой до 4,5 метра. Рисунок идентичен посадкам на предыдущем участке Шекснинского, где деревья сажали металлурги. На каждом участке три елочки и несколько лип. Дендроплан подготовили специалисты „Спецавтотранса“. Для посадок привезли грунт, заранее выкопали лунки мини-экскаватором», — пояснил региональный координатор всероссийской общественной организации «Делай» Андрей Гуляев.

Деньги на озеленение выделила компания «Лента». Напомним, в городе металлургов с начала года посадили больше 800 деревьев.