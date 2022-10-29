В Череповце при церкви начали обучать младших медсестер

В Череповце в воскресной школе церкви Сергия Радонежского начали проходить занятия по курсу «Младшая медсестра по уходу за больными». Первая группа в 20 человек уже набрана. Уроки оказались популярны среди череповчан старше 40 лет. В апреле, после сдачи экзаменов, выпускники получат свидетельство гособразца. Если такой документ не нужен, то посещать занятия можно бесплатно. Они проходят по субботам.

Уроки проводят преподаватели медколледжа, а на лекциях будут выступать практикующие врачи.

Помощник настоятеля церкви Наталья Очеленкова рассказала официальному порталу города: «Научат ухаживать за больными, обсудим последствия ковида, бытовые травмы. Весной бесплатно проведем дополнительный курс по тактической медицине. Обучим уходу за ранениями, расскажем про контузии, как вести себя в случае теракта, ДТП, пожара, если рядом не окажется медиков».

Также планируется курс по народной медицине.