На Вологодчине завершили мобилизацию

Фото: страница Губернатора области в ВКонтакте

Губернатор Вологодской области сообщил на официальной странице в соцсети 28 октября, что мероприятия частичной мобилизации в регионе закончились. Областной военный комиссариат окончил бор резервистов.

Олег Кувшинников отметил: "Это был непростой этап, и я благодарю всех вологжан, кто по первому зову встал на защиту Родины. По просьбе семей мы вернули домой многодетных отцов, а в комплект дополнительного снаряжения мобилизованных, помимо спальников и туристических ковриков, также добавили утепленные резиновые сапоги".

Глава региона рассказал, что лично посетил учебный центр в Костромской области. Скоро подготовка вологжан на полигоне подойдет к концу, и солдаты выдвинутся к местам несения службы.

Областные власти продолжают поддерживать связь с командованием воинских частей и готовы выделить дополнительное снаряжение и оборудование по необходимости.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу отчитался на встрече с президентом : «Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется».