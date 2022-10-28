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НовостиОбщество28 октября 2022 16:58

Череповчанка стала второй в конкурсе «Краса России-2022» в Сочи

Девушке присвоили титул «Первая красавица России».
Евдокия САХАРОВА
Фото: со страницы Златы Соколовой в ВКонтакте

Фото: со страницы Златы Соколовой в ВКонтакте

В Сочи прошел финальный этап конкурса «Краса России-2022», на который были отобраны более 50 участниц. Представительница Череповца, 19-летняя Злата Соколова завоевала второе место.

Фото: со страницы Златы Соколовой в ВКонтакте

Фото: со страницы Златы Соколовой в ВКонтакте

Очаровательной девушке жюри присвоило титул «Первая красавица России». Злата родилась в городе металлургов, но уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге. Череповчанка выступала под номером 44.

Напомним, «Краса России» – старейший конкурс красоты на территории нашей страны, проходящий на протяжении 26 лет.