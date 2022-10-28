Первые бездетные вологжане получили льготную ипотеку

Фото: Правительство Вологодской области

В сентябре 2022 года была расширена программа «Вологодская семейная ипотека» - теперь льготную ипотеку могут получить бездетные семьи. И вот, первая супружеская пара воспользовалась мерой поддержки. Молодожены Олег и Мария Пахолковы получили документ из рук губернатора региона в торжественной обстановке. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

«Друзья скинули пост в социальных сетях про расширение программы «Вологодская льготная ипотека», и мы сразу подали заявку. Меньше чем за месяц нам одобрили льготный кредит. И вот уже на следующей неделе мы въезжаем в собственное жилье. Купили двухкомнатную квартиру в Вологде. Она небольшая, но зато уютная», - рассказала вологжанка.

Олег Кувшинников отметил: «Мы понимаем, что одна из проблем, с которой сталкиваются молодые семьи, - это собственное жилье. Для этого в регионе мы запустили программу «Вологодская льготная ипотека», которая позволяет приобрести жилье по сниженной ставке. Часть процентной ставки, а именно 4,5%, Правительство области оплачивает за счет регионального бюджета. В этом году мы расширили программу на семьи, которые еще не имеют детей. И уже сейчас такие молодые пары активно начали подавать заявки на льготную ипотеку. Уверен, программа будет пользоваться спросом и дальше. Также льготная ипотека стимулирует повышение спроса на рынке жилья и развитие отрасли строительства».

Приобрести жилье по сниженной ставке можно на первичном и вторичном рынке. Воспользоваться «Вологодской семейной ипотекой» семьи смогут до 1 марта 2026 года. Заявки на участие в программе принимаются в Агентстве ипотечного жилищного кредитования.