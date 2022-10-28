В Вологде с 29 октября улица Дзержинского станет двусторонней

Фото: администрация города Вологды

Вологодские автомобилисты с субботы, 29 октября, на улице Дзержинского начнут ездить по-новому. Дорога станет двусторонней на участке от дома № 8 до улицы Беляева. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Двустороннее движение позволил обустроить недавний ремонт улицы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Теперь пропускная способность дороги станет выше.

В Вологде с 2019 года под руководством мэра работает проектный комитет «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети». Созданная Сергеем Воропановым структура призвана повысить безопасность дорог в областной столице.