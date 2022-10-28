Матрос напал со штыком на своего товарища в вологодской военной части

В Федотово, что под Вологдой произошло ЧП, Военнослужащий полка морской авиации попал под суд, потому что поколол товарища штыком.

Как сообщили в пресс-службе судов, ЧП случилось 16 августа 2022 года. 18-летний матрос

в помещении комнаты досуга роты войсковой части в поселке Федотово, нанес штыком от автомата множественные уколы в левую кисть, левое колено и живот. По мнению следователей и суда он сделал это, желая показать свое мнимое превосходство и унизить честь и достоинство своего сослуживца. Свидетелями ЧП стали другие военнослужащие.

Воин дважды провел лезвием клинка штык-ножа по шее потерпевшего, а затем нанес множество ударов кулаком в левое плечо.

В части провели показательный суд - судья выехал в войсковую часть, где и огласил вынесенный в отношении военнослужащего приговор перед личным составом части.

Вологодский гарнизонный военный суд назначил матросу наказание в виде лишения свободы сроком на один год, тут же заменив наказание на содержание в дисциплинарной воинской части на тот же срок. До вступления приговора в законную силу осужденный будет содержаться на Санкт-Петербургской гарнизонной гауптвахте.