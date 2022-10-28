В Вологодской области судили браконьеров с 11 сетями

Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

В Вологодской области судили браконьеров. Молодые люди 26 мая 2020 года были пойманы на Белом озере - 20-летний и 33-летний жители Вашкинского района, выехав на моторной лодке на рыбалку в Белое озеро расставили 11 ставных сетей.

А на следующее утро их задержали с уловом. Он оказался значительным. Всю рубу описала полиция: судак - 63 штуки, чехонь – 276 штук, лещ – 22 штуки, окунь – 45 штук, плотва – 137 штук, ерш – 197 штук, берш – 2 штуки, ряпушка – 13 штук.

Материальный ущерб государству составил 649 130 рублей 00 копеек.

Действия подсудимых квалифицированы по ч.3 ст. 256 УК РФ как незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства, способом массового истребления водных биологических ресурсов – ставными сетями, в местах нереста или миграционных путях к ним, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба.

Подсудимые вину не признали, суду пояснили, что осуществляли промышленный вылов водных биологических ресурсов для местной организации, но ошибочно установили сети за пределами рыбопромыслового участка.

Вашкинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

На период испытательного срока возложил на них обязанность один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные данным органом дни. Кроме того, суд взыскал с подсудимых в доход государства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 649 130 рублей 00 копеек в солидарном порядке.