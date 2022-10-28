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НовостиОбщество28 октября 2022 6:58

Средняя зарплата на Вологодчине составит 54 тысячи рублей уже в этом году

Такую цифру назвали в правительстве области
Иван Чухнин

Чиновники сосчитали зарплаты вологжан. Средняя зарплата в 222 году превысит 54 тысячи рублей.

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата в нашем регионе составит 54 тысячи 396 рублей. Без учёта инфляции это на 20% больше, чем в 2021 году.

Такие цифры указаны в прогнозе социально-экономического развития Вологодской области, который опубликовало региональное правительство.

«Высокий рост обусловлен индексацией заработных плат работников в металлургическом и химическом производствах», — обосновали внушительную цифру чиновники.