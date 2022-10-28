В вологодской колонии для пожизненников осужденные обратились с просьбой о смягчении наказания

В колонии для пожизненников к работникам прокуратуры обратились осужденные.

«На личный приём обратился ряд осуждённых из числа хозяйственного обслуживания учреждения по вопросам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. По всем вопросам спецконтингенту даны соответствующие разъяснения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.

Речь в данном случае идёт не о пожизненно заключённых, а о лицах, которые совершили преступления лёгкой и средней степени тяжести и занимаются хозяйственным обслуживанием колонии.

Знаменитая колония расположена на острове Огненный в Белозерском районе.

Представители прокуратуры Вологодской области на днях посетили ее. Колония №5 известна тем, что здесь отбывают наказание лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления и были приговорены за это к пожизненному заключению.